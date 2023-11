https://fr.sputniknews.africa/20231124/des-milliers-de-nigerians-vont-poursuivre-shell-pour-pollution-devastatrice-1063769747.html

Des milliers de Nigérians vont poursuivre Shell pour pollution dévastatrice

La Haute Cour du Royaume-Uni a donné le feu vert au lancement d’un procès contre le géant pétrolier, impliquant 13.000 habitants du delta du Niger, rapporte... 24.11.2023, Sputnik Afrique

"Cette décision est un moment important dans la bataille de huit ans menée par les communautés d'Ogale et de Bille pour que Shell assume la responsabilité de la pollution pétrolière qui a ravagé leurs terres", a déclaré le cabinet d'avocats Leigh Day dans un communiqué.Au moins 13.000 habitants du delta du Niger clament depuis 2015 que les marées noires du géant britannique de l'énergie ont "dévasté" la région. Ils ont ainsi été privés d’eau potable et empêchés de cultiver et de pêcher.Autres accusationsEn 2023, Shell avait remporté un procès similaire après que les juges de la Cour suprême du Royaume-Uni ont rejeté les arguments selon lesquels une fuite de pétrole en mer avait eu un impact sur d’autres communautés concernées au Nigéria. La Cour n’a pas non plus reconnu la responsabilité du géant pétrolier dans cet incident.La fuite sur le champ offshore de Bonga en 2011 – l’une des plus importantes du Nigeria – était une "catastrophe" environnementale qui a causé des milliards de dollars de dégâts, selon un groupe de près de 28.000 Nigérians, à l’origine de la plainte déboutée.

