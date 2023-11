Carburant d'avion propre: ce pays veut devenir un pionnier d’Afrique en la matière

https://fr.sputniknews.africa/20231124/carburant-davion-propre-ce-pays-veut-devenir-un-pionnier-dafrique-en-la-matiere-1063773115.html

Harare prend des mesures actives pour devenir l'un des premiers pays africains à produire du carburant durable pour l’aviation (SAF). En effet, le pays a réalisé une étude de faisabilité avec l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et l'Union européenne, a relaté l'agence de presse des Émirats arabes unis (WAM).Un coup de main émiratiSelon M.Sacco, plusieurs parties prenantes de différents pays étudiaient la possibilité de produire du carburant d'aviation propre au Zimbabwe.Lutte contre le changement climatiqueSelon le vice-ministre, la conférence de Dubaï revêt une grande importance pour son pays puisque le changement climatique a de graves répercussions sur le Zimbabwe. Ces dernières années, certaines régions du pays ont été gravement touchées par des cyclones dévastateurs, a rappelé M.Sacco."Nous nous efforçons de relever les défis actuels et de construire un avenir plus durable. Les mesures prises pour réduire les émissions et passer à des carburants d'aviation plus propres sont des étapes importantes dans cette direction", a-t-il conclu. La troisième conférence de l'OACI sur l'aviation et les carburants alternatifs a débuté le 20 novembre et prendra fin le 24 novembre à Dubaï.

