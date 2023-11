https://fr.sputniknews.africa/20231123/des-su-25-russes-ont-aneanti-des-positions-camouflees-de-kiev--video-1063750719.html

Des Su-25 russes ont anéanti des positions camouflées de Kiev – vidéo

Des Su-25 russes ont anéanti des positions camouflées de Kiev – vidéo

La Défense russe a partagé une vidéo présentant le fonctionnement des avions militaires Su-25 sur un axe de l’opération spéciale en Ukraine. Des positions... 23.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-23T16:15+0100

2023-11-23T16:15+0100

2023-11-23T17:58+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

su-25

destruction

élimination

pertes

contre-offensive

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/07/0d/1044092938_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_1d677158147ee94fcab1bacac6fb9091.jpg

Deux avions d'attaque russes Su-25 ont rayé de la carte des points fortifiés et des véhicules blindés ukrainiens dans la direction du sud de Donetsk, a fait savoir le ministère russe de la Défense.L’instance a diffusé ce 23 novembre une vidéo montrant les aéronefs effectuant leur mission.D’après ce dernier, les tirs ont été effectués alors que les avions volaient à basse attitude.Les équipages ont tiré des leurres et sont retournés à l’aérodrome.Les pertes de KievDepuis le 1er novembre, les troupes ukrainiennes ont perdu plus de 13.700 soldats et environ 1.800 pièces d’armement et d’équipements militaires, a annoncé le ministre russe de la Défense le 21 novembre.En outre, selon les données russes d’octobre, depuis le début de la contre-offensive ukrainienne le 4 juin, Kiev s’est privé de plus de 90.000 militaires.Ses troupes ont également perdu 18.000 unités de matériels, dont des Leopard allemands, des AMX français, au moins un Challenger 2 britannique et des véhicules de combat d’infanterie américains Bradley.Trois mois plus tard, Vladimir Poutine a constaté que la contre-offensive ennemie avait "échoué".

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, su-25, destruction, élimination, pertes, contre-offensive, инфографика