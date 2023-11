https://fr.sputniknews.africa/20231122/moscou-entend-accroitre-ses-exportations-denergie-vers-lafrique-dici-a-2050-1063734360.html

Moscou entend accroître ses exportations d'énergie vers l'Afrique d'ici à 2050

Le ministère russe de l'Énergie prévoit que l'Afrique, l'Amérique du Sud et les pays en développement de la région Asie-Pacifique deviendront les principaux... 22.11.2023, Sputnik Afrique

La Stratégie énergétique russe à l’horizon 2050 implique la création d'un plan d'expansion des infrastructures d'exportation vers les pays d'Afrique, d'Amérique latine et de la région Asie-Pacifique (APR), a annoncé Pavel Sorokin, premier vice-ministre russe de l'Énergie lors d'une réunion d’un groupe de travail du Conseil d'État russe.Principaux consommateurs d'énergieLe ministère russe de l'Énergie s’attend à ce que l'Amérique du Sud, l'Afrique et les pays en développement de la région Asie-Pacifique deviennent les principaux centres de croissance de la consommation d'énergie dans le monde.D'ici 2050, la consommation d'énergie dans ces régions augmentera respectivement de 70,2%, 112,7% et 28,7%, selon le rapport.Précédemment, en 2022, le Président russe avait appelé les autorités et les sociétés pétrolières et gazières du pays à travailler pour l'avenir et à planifier l'accroissement de l'infrastructure d'exportation pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz à l'Afrique, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique.

