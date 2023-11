https://fr.sputniknews.africa/20231122/les-avantages-du-futur-chasseur-russe-de-6e-generation-reveles-par-son-constructeur-1063725798.html

Les avantages du futur chasseur russe de 6e génération révélés par son constructeur

Les avantages du futur chasseur russe de 6e génération révélés par son constructeur

L’United Aircraft Corporation développe un chasseur russe de sixième génération qui serait très maniable et furtif. Il bénéficierait d’un haut niveau... 22.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-22T14:22+0100

2023-11-22T14:22+0100

2023-11-22T14:22+0100

russie

industrie aéronautique

su-57 (t-50, pak-fa)

chasseur

armes russes

avion

drone

avions furtifs

furtivité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/16/1063725588_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_38c00db7cef2a250ec80de0bfc32c29d.jpg

Le chasseur russe de sixième génération se distinguera par une grande maniabilité et un haut niveau d'intégration avec d'autres systèmes d'armes, a déclaré le concepteur général du géant aéronautique russe United Aircraft Corporation (UAC).En plus de cela, on mise sur "une maniabilité élevée, un pilotage optimal et une utilisation multimode de la centrale électrique", précise-t-il.Selon lui, la création d’un système national aéronautique de nouvelle génération est "la mission prioritaire" de l’entreprise.La furtivité d'un tel avion de combat représente un autre objectif du processus de sa conception.Opérer avec des dronesL’aéronef pourrait aussi fonctionner en collaboration avec des drones, poursuit M.Korotkov. Cependant, aucune décision n’a encore été prise quant à savoir si l’avion serait piloté ou non.Les capacités industrielles étant pratiquement illimitées, il faut par ailleurs trouver un équilibre entre les performances souhaitées de l’appareil et le coût de sa production et de son entretien:Le chasseur Su-57 peut servir de base pour développer toute la famille des nouveaux avions, racontait en septembre 2022 le directeur général de l’UAC, Youri Slusar. Selon ses dires, un chasseur de sixième génération ne représente plus un seul avion séparé, mais "tout un système d’interaction entre l’air, l’espace, les drones et les aéronefs pilotés".

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, industrie aéronautique, su-57 (t-50, pak-fa), chasseur, armes russes, avion, drone, avions furtifs, furtivité