Un complexe de communication numérique à grande distance pour les systèmes FPV (First Person View, "vol en immersion") a été conçu par le Centre de solutions complexes sans pilote russe. Le produit, baptisé Metronom, permet d'augmenter considérablement la distance d'utilisation des drones et sécuriser les unités combattantes, selon le directeur général du concepteur, Dmitri Kouziakine.Le Metronom a déjà subi des tests. Une unité FPV éloignée de la cible de plus de sept kilomètres a procédé avec succès au lancement d'un drone depuis un véhicule, à des manœuvres près du sol et à un atterrissage. Le terrain était ondulé avec des plantations forestières. L'image était nette, il n'y a pas eu besoin de réémetteur supplémentaire suspendu dans l'air pour allonger la télécommunication, a fait savoir le concepteur.Aucun soldat tuéEn effet, le relief du terrain et les moyens de guerre électronique empêchent d'habitude la communication du drone avec les équipements au sol. Car les drones circulent à des altitudes très basses, de plusieurs dizaines de mètres. D'habitude, si un engin doit se baisser pratiquement à la hauteur de la cible et à une grande distance, la communication se perturbe et les pilotes sont obligés d'attaquer la cible à l'aveugle, a expliqué le spécialiste.Le Metronom permettra de changer les scénarios mêmes d'utilisation des drones dans la zone de l'opération militaire spéciale, en sécurisant au maximum les unités qui l'exploitent, selon Dmitri Kouziakine.

