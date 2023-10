https://fr.sputniknews.africa/20231023/la-russie-cree-ses-premieres-lunettes-fpv-1063031957.html

La Russie crée ses premières lunettes FPV

Le bureau d'études Astrohn a conçu des lunettes FPV, les premières fabriquées intégralement en Russie, destinées avant tout aux opérateurs de drones de... 23.10.2023

Des spécialistes russes ont mis au point les premières lunettes FPV (first-person view, vue à la première personne) du pays, permettant la reproduction d'images vidéo en direct à partir de drones, a déclaré le bureau de conception optique et mécanique Astrohn. Les caractéristiques des lunettes FPV Filin-1L'organisation précise que les lunettes permettent à l'opérateur de contrôler le drone tant en plein air que depuis un espace confiné comme un véhicule blindé de combat ou un bâtiment, à l'aide d'une antenne universelle. L’utilisateur de Filin-1 peut ajuster l’appareil en réglant l’écart pupillaire et les dioptries.La nouveauté vise à améliorer les capacités techniques du complexe d'imagerie thermique de reconnaissance et de combat Blockpost-4T avec analyse intelligente. Le bureau d’études avait présenté ce système en mars dernier. Produit en série, le Blockpost-4T est actuellement utilisé dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine.Créées pour les combatsSelon le bureau d'études, les lunettes FPV ont été produites pour les opérations de combat. Depuis le début de l'opération militaire spéciale, la Russie ne cesse d'innover en matière d'armements.

