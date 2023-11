https://fr.sputniknews.africa/20231122/le-pianiste-russe-matsouiev-rappele-pendant-45-minutes-apres-son-concert-a-singapour-1063717391.html

Le pianiste russe Matsouïev rappelé pendant 45 minutes après son concert à Singapour

Pour la première fois depuis neuf ans, le musicien russe Denis Matsouïev a donné un concert à Singapour, le 21 novembre, dans une salle bondée. Ovationné, le... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Le pianiste russe Denis Matsouïev est bien connu de la plupart des amateurs de musique classique. Avant ce concert qui a eu lieu le 21 novembre à Singapour, il s’était produit pour la dernière fois dans ce pays en 2014 en tant que soliste avec l'Orchestre symphonique de Londres sous la baguette du chef d'orchestre russe Valery Gergiev.Malgré le manque relatif de publicité, le Théâtre Capitol était plein à craquer pour son spectacle de 80 minutes, relate The Straits Times. Après le programme principal, M.Matsouïev est intervenu pendant 45 minutes supplémentaires sur des rappels.Le concert s’est ouvert avec l’aria et les variations du Forgeron harmonieux. Devant son piano à queue Bechstein, le pianiste a appliqué une approche improvisée de la musique. Alors qu’il traînait le rythme à sa guise, son interprétation ressemblait à la vision d’un jazzman de la musique baroque. En fin de compte, il a lâché prise à mesure que les variations devenaient plus rapides et de plus en plus fleuries, note le quotidien singapourien.Cette œuvre musicale a été suivie par le finale de la Sonate de la Tempête de Beethoven, en mouvement perpétuel, lequel a débouché sur l’Impromptu lyrique de Schubert en sol bémol majeur. Ensuite, c’est l’esprit de cirque qui a envahi la salle avec La Jongleuse de Moritz Moszkowski.Après la valse élégante en do dièse mineur de Chopin (Op.64 n°2), le pianiste a révélé une nostalgie de son pays natal dans la Chanson d’automne de Tchaïkovski (octobre des Saisons), laquelle a atteint son pic dans la Vocalise célèbre de Sergueï Rachmaninov, poursuit le quotidien. Il a interprété la transcription sans prétention d'Alan Richardson, également appréciée par les grands pianistes Emil Gilels et Evgeny Kissin, précise The Straits Times.Deux Préludes de Rachmaninov ont complété la partie classique du concert, notamment celle en do dièse mineur (Op.3 No.2), parfois appelé Cloches de Moscou, et celle en son mineur (Op.23 No.5).Ensuite, Denis Matsouïev a été rejoint par le bassiste Andreï Ivanov et le batteur Alexander Singer. La première interprétation de ce trio de jazz allait au-delà de la Rhapsody In Blue de Gershwin, devenue plutôt une large improvisation sur des thèmes de ce compositeur américain. C’est ce qui a été bien acclamé par le public, note le média.La Ballade de Matsouïev montrait des moments de réflexion avant de s'élever vers des affres extatiques. Le trio a clôturé la soirée avec de longues improvisations sur trois parties de la musique de scène d’Edvard Grieg, Peer Gynt. "On n’entendra plus jamais le déchaînement de la Salle du Roi de la montagne de la même manière", a résumé The Straits Times.Le pianiste russe est récompensé du premier prix au prestigieux Concours international Tchaïkovski en 1998. Il a également été le président du jury dans la dernière édition de la compétition en juin.

