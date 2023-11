https://fr.sputniknews.africa/20231122/la-monusco-annonce-quand-elle-quittera-la-rdc-1063728877.html

La Monusco annonce quand elle quittera la RDC

La Mission de l’Onu pour la stabilisation en République démocratique du Congo a annoncé avoir signé un plan de désengagement qui prévoit son départ à partir de... 22.11.2023, Sputnik Afrique

Les autorités de la République démocratique du Congo ont signé le 21 novembre un plan de retrait de la Mission onusienne MONUSCO du pays qui devrait débuter dès le mois de décembre, a annoncé la Monusco sur le réseau social X (ex-Twitter).Selon l’agence de presse turque Anadolu, la cérémonie s’est tenue à Kinshasa en présence de Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, et Bintou Keita, représentante spéciale du Secrétaire général de l'Onu en RDC.Le document "contient aussi, c’est très important, le mécanisme d’évaluation trimestrielle pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer du vide sécuritaire", a souligné le chef de la diplomatie congolaise.Dans son discours à l’occasion de la signature de la Note, M.Apala a salué le travail mené avec "beaucoup de sérieux, beaucoup de sens de responsabilité et beaucoup d’engagement" et a affirmé que le gouvernement congolais en était "très satisfait".De son côté, Madame Keita s’est dit "apprécier l’esprit de collaboration" qui a guidé la préparation du document sur la "sortie exemplaire […], avec honneur et dignité".Le retrait de la mission onusienne de la RDCLe Président de la RDC Félix Tshisekedi avait souhaité le départ de la Monusco en septembre dernier, lors d’une intervention à l’Assemblée générale des Nations unies en septembre dernier. Il avait dénoncé l’inefficacité de la mission face aux rébellions et conflits armés entre des groupes qui se disputent le territoire et les ressources depuis des années.Ces derniers temps la mission avait fait l’objet de critiques pour son incapacité à protéger les civils. Les Casques bleus devenant de plus en plus impopulaires, des manifestations de grande ampleur contre leur présence avaient eu lieu à Goma, une ville de l'Est du pays. Plus de 50 personnes dont trois soldats de la paix avaient perdu la vie lors de ces rassemblements dispersés par l’armée.Pour rappel, la Monusco avait remplacé la précédente opération des Nations unies dans la région, la Monuc, en 2010.

