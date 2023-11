https://fr.sputniknews.africa/20231122/ce-quil-faut-retenir-du-discours-de-poutine-au-sommet-du-g20-1063728010.html

Ce qu’il faut retenir du discours de Poutine au sommet du G20

Le Président russe s’est demandé pourquoi les dirigeants mondiaux qui se disent "choqués" par le conflit continu en Ukraine, ne le sont pas à l’égard de la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza:"N'est-il pas choquant que des médecins soient obligés de pratiquer des opérations sur des enfants, des opérations abdominales, en utilisant un scalpel sur le corps d'un enfant, sans anesthésie? Et le fait que le secrétaire général de l’Onu ait dit que Gaza s'est transformée en un immense cimetière pour enfants, n'est-ce pas choquant?", a poursuit le dirigeant russe.Besoin d’une paixVu que les actions militaires sont toujours associées à des catastrophes personnelles, il est nécessaire de réfléchir à la manière d’y mettre fin:Il a d’ailleurs rappelé que la Russie n’a jamais refusé les négociations de paix. Cependant, pour pouvoir les organiser, Kiev doit tout d’abord abolir son décret signé en septembre 2022 par Volodymyr Zelensky, interdisant tous les pourparlers "avec le Président russe Vladimir Poutine".Problèmes économiquesL’économie mondiale subit un stress colossal qui n’est pas provoqué par les actions de la Russie en Ukraine, mais par "la politique macroéconomique irréfléchie" de certains États, poursuit-il.Au vu de l’état actuel des choses, la situation de l’économie mondiale nécessite un consensus et la prise en compte des points de vue des différents pays, selon lui.De son côté, la Russie se prononce pour la reconstitution d’une coopération ouverte et mutuellement bénéfique dans le monde:Blé pour l’AfriqueLa Russie remplit toutes ses obligations dans le domaine des exportations alimentaires, a-t-il fait valoir. À titre d’exemple, il a rappelé que la Russie avait récemment envoyé les premiers navires transportant gratuitement des céréales russes en Afrique.Les premiers navires de 25.000 tonnes de grains chacun, à destination du Burkina Faso et de la Somalie, doivent arriver dans les ports de destination d'ici deux ou trois semaines, indiquait le 17 novembre le ministre russe de l'Agriculture Dmitri Patrouchev.Des navires avec du blé pour la République centrafricaine, le Zimbabwe, le Mali et l'Érythrée partiront avant la fin de l'année. Jusqu'à 200.000 tonnes de blé devront être livrées à l'Afrique d'ici la fin de l'année, selon lui.

