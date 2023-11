Polé-21: un brouilleur russe capable de contrecarrer les obus américains Excalibur

https://fr.sputniknews.africa/20231121/pole-21-un-brouilleur-russe-capable-de-contrecarrer-les-obus-americains-excalibur-1063711612.html

Parmi les systèmes de guerre qui permettent d’assurer la supériorité technologique de la Russie sur le champ de bataille en Ukraine, le brouilleur Polé-21 est cité tant par les experts militaires que par les dirigeants ukrainiens. Un professeur de l’Académie militaire de West Point a récemment apprécié les atouts de cet équipement pour le magazine Forbes. Sputnik fait le point sur les caractéristiques du Polé-21.Ce constat fait écho à celui de Valeri Zaloujny, commandant en chef des forces armées d'Ukraine, qui dans une interview au magazine The Economist a également identifié Polé-21 comme une technologie qui limite l’efficacité de l’artillerie ukrainienne.Mais de quel système est-il question et quelles sont ses caractéristiques?Utilisation de ce complexeLe brouilleur Polé-21 ("Champ-21") a été développé pour protéger les installations stratégiques contre les missiles de croisière, les drones et les bombes de haute précision. Il crée un dôme impénétrable en supprimant le signal des équipements qui utilisent les systèmes mondiaux de navigation par satellite et par radio. Parmi ces derniers, il y a le GPS américain, Galileo de l'Union européenne, BeiDou chinois et même GLONASS russe, selon le site russe d’informations militaires Voennoïé Obozrenié.Privés de possibilité de déterminer avec précision leurs coordonnées, les drones, les missiles, les avions et autres engins ennemis ne peuvent plus mener à bien leur mission. Les avions pilotés sont alors contraints de retourner à leur base. Quant aux projectiles, ils sont désorientés, n'atteignent pas leur cible et finissent par tomber au sol.Comment fonctionne le brouilleurLe complexe est construit selon le principe modulaire, ce qui simplifie sa production et son déploiement. Polé-21 est en fait une station radio R-340RP qui se compose d’un système de contrôle et de modules d’antennes dont le nombre peut atteindre une centaine. Chacun des postes comprend un conteneur avec l'équipement et jusqu'à trois composants d’antenne. De plus, il existe un panneau de commande à distance qui permet de contrôler les 100 postes.La zone de couverture de chaque poste peut aller jusqu’à 25 kilomètres. Avec un placement optimal, un complexe de 100 antennes peut couvrir une zone de 150 x 150 kilomètres.Un poste consomme jusqu'à 600 watts, et est compatible avec diverses alimentations.Le système est bien adapté aux différentes conditions climatiques, et est en mesure de fonctionner dans une plage de températures allant de moins 40 à plus 50 degrés.Historique de développement et de déploiement dans l’armée russeSelon les données disponibles sur Internet, le complexe Polé-21 a été conçu par le Centre scientifique et technique de guerre électronique (TSC REB). Les principaux travaux de développement auraient été achevés au milieu des années 2010. En 2016, les médias russes ont annoncé que le système avait été livré à l’armée.Il existe une version modernisée Polé-21M, déjà présente dans l'armée, et une version d'exportation, le Polé-21E, promue sur le marché international, selon Voennoïé Obozrenié.Le nombre exact de complexes dont disposent les troupes russes demeure inconnu. Toutefois en janvier 2021, le ministère de la Défense a annoncé que d'ici la fin de cette même année, les unités du district militaire central auraient reçu 10 systèmes Polé-21.Plusieurs exercices ont été menés entre 2019 et 2021 par les unités de guerre électronique sur le territoire russe, ainsi que dans la république de Tadjikistan au cours desquels le complexe a fait preuve de haute efficacité, d’après plusieurs communiqués du ministère de la Défense.Le 26 mars dernier, un Polé-21 déployé dans la région de Toula a neutralisé un avion sans pilote ukrainien Tu-141 Strij muni d'explosifs à 230 kilomètres de Moscou.

