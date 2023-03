https://fr.sputniknews.africa/20230326/apres-lexplosion-dun-drone-ukrainien-en-russie-la-defense-fournit-des-details-1058324971.html

Après l’explosion d’un drone ukrainien en Russie, la Défense fournit des détails

Après l'explosion d'un drone ukrainien en Russie, la Défense fournit des détails

Le ministère russe de la Défense a expliqué les origines de la forte explosion survenue ce 26 mars dans la région de Toula, à 230 km de Moscou. Selon la... 26.03.2023, Sputnik Afrique

L’explosion qui s’est produite ce dimanche 26 mars dans la région russe de Toula était celle d’un drone d’attaque ukrainien Tu-141 Strij mis hors service par un système de brouillage russe, a annoncé le ministère russe de la Défense.Toutefois l’espace aérien de la région de Toula est bien protégé par des systèmes sol-air S-300 et Pantsir-S1, ainsi que par des systèmes de brouillage Polé-21, note la Défense.Le drone est tombé près de Kireïevsk, dans la région de Toula. Des spécialistes des ministères de la Défense, des Situations d’urgence et des forces de l’ordre se sont rendus sur les lieux de sa chute.Explosion dans la région de ToulaLe comité pour la sécurité régionale de la région de Toula a précédemment signalé une forte explosion survenue ce dimanche 26 mars. Trois personnes ont été légèrement blessées. Seize bâtiments -six immeubles et 10 maisons privées- ont été endommagés, selon un nouveau bilan.Selon les autorités, la situation ne présente de danger ni pour la population ni pour l’infrastructure. Le gouverneur Alexeï Dioumine coordonne les travaux des services concernés sur place.Le Tu-141 est un drone de reconnaissance de fabrication soviétique. Long de plus de 14 mètres, il a une envergure de 3,8 mètres.

