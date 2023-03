https://fr.sputniknews.africa/20230326/un-drone-dorigine-inconnue-a-explose-a-230-km-au-sud-de-moscou-trois-blesses-1058322714.html

Un drone ukrainien à l’origine d’une explosion à 230 km au sud de Moscou - images

Une forte explosion survenue cet après-midi dans la région de Toula, à 230 kilomètres au sud de Moscou, a été provoquée par un drone ukrainien qui portait un... 26.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-26T16:36+0200

2023-03-26T16:36+0200

2023-03-26T18:59+0200

Au moins trois personnes blessées et plusieurs maisons endomagées suite à une forte explosion cet après-midi dans la ville de Kireïevsk, dans la région russe de Toula, a appris Sputnik auprès des autorités locales.Se référant à des enquêteurs, un média russe indique qu’il s’agit d’un drone Tu-141 Strizh qui a été équipé d’un explosif.Sur les images, on peut voir un important cratère formé dans le sol par l’explosion.La ville est située à près de 230 kilomètres au sud de Moscou et à environ 400 kilomètres de la frontière ukrainienne.La détonation de l’explosion a été capté par une caméra de surveillance qui indique également que la déflagration a eu lieu à 15h18, heure de Moscou.

