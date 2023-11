L’Union africaine appelle à réformer le système financier qui nuit au continent

"Je demande à nos partenaires du G20 d’appuyer l’appel de l’Afrique en faveur d’une réforme de l’architecture financière internationale et d’une gouvernance économique mondiale plus juste et plus inclusive", a indiqué M.Assoumani lors du forum "G20 Compact with Africa" à Berlin, dédié à la promotion de l'investissement privé en Afrique.