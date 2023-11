https://fr.sputniknews.africa/20231121/ce-pays-occidental-a-commis-la-plupart-des-crimes-de-lhistoire-coloniale-selon-lazerbaidjan-1063698631.html

Ce pays occidental a commis la plupart des crimes de l'histoire coloniale, selon l’Azerbaïdjan

Ce pays occidental a commis la plupart des crimes de l'histoire coloniale, selon l’Azerbaïdjan

Le Président azerbaïdjanais a accusé la France d'être à la base de la grande majorité des crimes commis à l’époque du colonialisme, avant tout en Afrique... 21.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-21T14:12+0100

2023-11-21T14:12+0100

2023-11-21T14:12+0100

azerbaïdjan

france

international

crime contre l'humanité

ilham aliev

esclavage

afrique

asie du sud-est

amérique latine

océan pacifique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/0a/04/1044524341_0:264:3024:1965_1920x0_80_0_0_258f73b4d37db61c3f04139af35cf2fd.jpg

La France a "commis la plupart des crimes" de l'histoire coloniale de l'humanité, a affirmé le 20 novembre Ilham Aliev, le Président azerbaïdjanais, lors de la conférence internationale "Décolonisation: autonomisation des femmes et développement" à Bakou. Selon M.Aliev, "les forces armées françaises ont soumis des centaines de milliers de civils à un génocide en raison de leur appartenance ethnique et religieuse".La France, active dans l'esclavage en AfriquePour le Président azerbaïdjanais, "la France était activement engagée dans la traite des esclaves, qui est l'une des pages les plus honteuses de l'humanité, des millions d'Africains ont été victimes de la politique esclavagiste française".La conférence intitulée "Décolonisation: autonomisation des femmes et développement" a réuni plus de 40 délégués de 18 pays de différents continents à Bakou. Cette initiative est un travail systématique et cohérent visant à condamner la politique du colonialisme, qui, malheureusement, se poursuit encore au XXIe siècle, apportant à la communauté mondiale les réalités de la situation des femmes dans les territoires sous domination coloniale, l'élimination du colonialisme.Début octobre, le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev avait déclaré lors d'une conversation téléphonique avec le président du Conseil de l'Union européenne, Charles Michel, que si de nouveaux conflits surgissaient au Caucase du Sud, Paris en serait le coupable. Fin septembre, le porte-parole du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ayhan Hajizadeh, avait affirmé que la France soutenait le séparatisme au Haut-Karabakh et tentait d'imposer des pratiques néocolonialistes au Caucase du Sud.

azerbaïdjan

france

afrique

asie du sud-est

amérique latine

océan pacifique

océan indien

atlantique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

azerbaïdjan, france, international, crime contre l'humanité, ilham aliev, esclavage, afrique, asie du sud-est, amérique latine, océan pacifique, océan indien, atlantique