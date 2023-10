https://fr.sputniknews.africa/20231020/paris-se-livre-a-des-intrigues-geopolitiques-en-afrique-et-ailleurs-selon-bakou-1062957512.html

Paris se livre à des intrigues géopolitiques en Afrique et ailleurs, selon Bakou

Le Président azerbaïdjanais a dénoncé la politique néocoloniale de la France qui, selon lui, profite de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité... 20.10.2023, Sputnik Afrique

Paris "abuse de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour mener une politique biaisée" en Afrique et dans d’autres régions du monde et "s'engage dans des intrigues géopolitiques", a déclaré le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev dans un message aux participants de la conférence internationale "Néocolonialisme: violation des droits de l'Homme et injustice" à Bakou.M.Aliev a également souligné que l'Azerbaïdjan était extrêmement préoccupé par la poursuite du colonialisme au 21e siècle et par les tendances croissantes de ses nouvelles manifestations.Son message a été lu lors de la conférence par l'assistant du Président, Hikmet Hajiyev."Premier pays utilisateur de mines dans le monde"En outre, le dirigeant azerbaïdjanais a attiré l'attention sur le fait que la France est l'un des pays qui a utilisé le plus grand nombre de mines au monde.La conférence "Néocolonialisme: violations des droits de l'Homme et injustice" est organisée par l'Initiative du groupe de Bakou. Elle réunit des représentants de 14 pays ainsi que des territoires français d'outre-mer. Le programme de la cette réunion est composé de prestations des participants sur les crimes coloniaux commis par la France sur ses anciennes colonies.

