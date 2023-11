https://fr.sputniknews.africa/20231120/un-suv-electrique-russe-lance-sur-le-marche-interieur-1063677259.html

Un SUV électrique russe lancé sur le marché intérieur

Le constructeur russe de véhicules électriques MotorInvest a lancé la production de son dernier modèle de SUV, l'Evolute i-SKY. Et ce, malgré le fait qu'une partie des consommateurs se montre encore méfiants à l'égard des véhicules électriques, a avoué aux journalistes Sergueï Mamontov, directeur général adjoint de l'entreprise.Le véhicule, un SUV crossover de taille moyenne avec une autonomie de plus de 500 km avec une seule charge, sera assemblé par MotorInvest dans une usine de la région de Lipetsk, ville située à 372 km au sud-sud-est de Moscou. La voiture est déjà disponible à la commande, avec des prix commençant à près de 45.000 dollars, selon le site Internet de l'entreprise.MotorInvest assemble des véhicules électriques en Russie depuis septembre 2022. Sa marque Evolute comprend également des véhicules tels que la berline i-Pro, le crossover compact i-JOY et la mini-fourgonnette i-VAN, à être commercialisé avant la fin de l'année. Toutes les voitures sont basées sur des modèles chinois fabriqués par Dongfeng et Sokon.12.000 vendus en 2024?En dix mois de l'année en cours, MotorInvest a vendu 1.546 voitures électriques. L'entreprise russe déclare vouloir vendre au total 7.500 véhicules cette année et 12.000 en 2024.Jusqu'en 2019, l'usine assemblait des voitures pour les marques chinoises Great Wall et Changan. Elle a la capacité de produire plus de 100.000 voitures électriques par an.L'industrie automobile russe a connu une crise l'année dernière en raison de l'exode des constructeurs étrangers dans le contexte des sanctions occidentales liées à l'Ukraine.Les marques chinoises ont depuis occupé ce créneau en remplaçant les constructeurs occidentaux. La production a ainsi récemment démarré dans une usine de l'enclave russe de Kaliningrad. Celle-ci assemblait auparavant des BMW allemandes et des voitures sud-coréennes Hyundai et Kia.Une autre marque automobile russe, Moskvich, produit également un SUV crossover compact électrique d'une autonomie de 410 km dans une ancienne usine Renault à Moscou.

