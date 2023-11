https://fr.sputniknews.africa/20231120/un-heureux-hasard-sauve-un-sous-marin-britannique-equipe-des-missiles-apocalyptiques-trident-2--1063663582.html

Un heureux hasard sauve un sous-marin britannique équipé des missiles apocalyptiques Trident 2

Un heureux hasard sauve un sous-marin britannique équipé des missiles apocalyptiques Trident 2

Un sous-marin nucléaire de la Royal Navy avec 140 membres d’équipage s’enfonçant vers sa profondeur d'écrasement a été sauvé à quelques instants du désastre... 20.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-20T07:52+0100

2023-11-20T07:52+0100

2023-11-20T07:53+0100

international

royal navy (royaume-uni)

sous-marin nucléaire

atlantique

trident ii

catastrophe

profondeur

ingénieurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101773/27/1017732712_267:0:4534:2400_1920x0_80_0_0_a7d41f4260790fde3e26b9828b84c0ac.jpg

Un dysfonctionnement majeur sur un sous-marin nucléaire de la Royal Navy a mis en péril mortel ses 140 membres d’équipage, rapporte le tabloïde The Sun.Le sous-marin se préparait à partir en patrouille lorsque les cadrans indiquant sa profondeur ont cessé de fonctionner, laissant les commandants penser qu'il était à niveau alors qu'il était encore en plongée.Les ingénieurs déclenchent l’alarmeIl entrait dans la "zone de danger" lorsque les ingénieurs ont repéré les indications d'une deuxième jauge et ont déclenché l’alarme."Ce n’est pas le travail des ingénieurs de contrôler la profondeur du sous-marin, mais ils ont vu à quelle profondeur ils se trouvaient et ont réalisé que quelque chose n’allait pas", a déclaré une source au Sun.La pire catastrophe de la Royal Navy depuis la Seconde Guerre mondiale a été évitée à la dernière minute.L’ancien commandant de la Royal Navy Alan West avait précédemment déclaré au Daily Mail que la marine britannique se trouvait dans un état "déplorable". Selon lui, la marine qui devait remplir une multitude de tâches, y compris la protection des câbles sous-marins, des pipelines et des voies commerciales dans l’Atlantique ne peut pas fonctionner à part entière avec un financement réduit.

atlantique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, royal navy (royaume-uni), sous-marin nucléaire, atlantique, trident ii, catastrophe, profondeur, ingénieurs