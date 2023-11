Un détail "inquiétant" remarqué sur une vidéo montrant des chars Leopard en Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20231120/un-detail-inquietant-remarque-sur-une-video-montrant-des-chars-leopard-en-ukraine-1063663731.html

Les chars Leopard 1A5 de fabrication allemande, qui se dirigent vers la ligne de front en Ukraine, manquent apparemment de protection supplémentaire. Forbes en est arrivé à cette conclusion après la publication en ligne dimanche d'une vidéo montrant l'un de ces blindés sur une route boueuse.Avec près de 200 chars de ce type livrés à Kiev ou sur le point de l'être, ce modèle est en passe de devenir le char de type occidental le plus nombreux d'Ukraine, note le magazine.Les journalistes ont trouvé "quelque chose d'inquiétant" dans cette vidéo, à savoir, l'absence d'armure supplémentaire. Il n'y a ainsi pas de cage pour le protéger des drones. Pas de blindage réactif contre les missiles et les obus.Un char vulnérableOr, le Leopard 1A5 "a définitivement besoin d’un blindage supplémentaire", affirme Forbes. Avec un blindage en acier de seulement 70 millimètres d'épaisseur au maximum, il est probablement le char le plus vulnérable dans ce conflit. Même les T-55 russes datant des années 1950 et les M-55S ukrainiens, également construits il y a des décennies, mais modernisés, sont mieux protégés à certains égards qu'un Leopard 1A5, explique le média. Et d'exprimer l'espoir que les Ukrainiens renforceront sous peu le blindage des Leopard.Début novembre, Forbes rapportait qu'en une quinzaine de jours, la Russie avait détruit un quart des chars allemands Leopard 2 livrés à l’Ukraine. Selon le ministère russe de la Défense, en juin et juillet, l'armée ukrainienne a perdu, lors de sa contre-offensive, 25 Leopard. Il s'agit de modèles 2A4 et 2А6.

