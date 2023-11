https://fr.sputniknews.africa/20231119/quels-sont-les-rois-les-plus-riches-du-monde-1063658634.html

Quels sont les rois les plus riches du monde?

Quels sont les rois les plus riches du monde?

Le roi de Thaïlande, Rama X, trône à la tête du classement des rois qui possèdent les plus grosses fortunes, dressé par La Nouvelle tribune. 19.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-19T16:11+0100

2023-11-19T16:11+0100

2023-11-19T16:11+0100

international

roi

fortune

salmane ben abdelaziz al-saoud

milliardaires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/07/1059094578_0:276:3100:2019_1920x0_80_0_0_0235bb7f91a1e5b419fcf132a40524ff.jpg

Le roi n’est pas nu. De l’Afrique à l’Asie, le faste de la royauté reste objet de tous les fantasmes et les familles régnantes font souvent la Une des journaux pour leur opulence. Les fortunes des plus riches monarques de la planète se chiffrent en dizaines de milliards d’euros, comme le rapporte un classement établi par Nouvelle tribune.Le roi le plus riche du monde est aujourd’hui Rama X, souverain de Thaïlande. Sa fortune dépasse les 40 milliards d’euros. Le souverain possède notamment plus de 6.500 hectares de terres, dont 688 à Bangkok. Il détient également des parts dans certaines grandes entreprises du pays, comme Siam Cement Group, le plus vieux cimentier du pays, fondé par son aïeul Rama VI en 1913.Le roi de Thaïlande possède aussi dans ses coffres le Golden Jubilee, le plus gros diamant du monde, qui avait été offert à son père en 1997. Sa flotte personnelle compte en outre 38 jets et hélicoptères.Le deuxième souverain le plus riche du monde est Hassan al Bolkiah, le sultan de Bruneï. Sa fortune est estimée à près de 30 milliards d’euros. Son palais de Nurul Iman, achevé en 1984, est réputé pour être le plus vaste du monde, avec une superficie de 200.000 mètres carrés de surface, soit trois fois plus que le palais de Buckingham.Hassan al Bolkiah est aussi connu pour son goût pour les voitures de luxe. Sa collection de plus 5.000 véhicules compte plusieurs concepts-car Ferrari, conçus spécialement pour lui par la marque au cheval cabré. Il possède aussi plusieurs voitures de Formule 1.La troisième marche du podium est occupée par Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d’Arabie saoudite. Sa fortune est évaluée à 17 milliards de dollars. Son fils, Mohammed ben Salmane avait notamment enflammé le marché de l’art en 2017, en achetant pour 440 millions d’euros le Salvatore Mundi, une toile de Leonard de Vinci. Un intense débat sur l’authenticité de l’œuvre avait par la suite eu lieu.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, roi, fortune, salmane ben abdelaziz al-saoud, milliardaires