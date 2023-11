https://fr.sputniknews.africa/20231119/le-monde-arabe-ne-veut-pas-nettoyer-les-degats-crees-par-israel-selon-un-ministre-jordanien-1063651166.html

Le monde arabe ne veut pas nettoyer les dégâts créés par Israël, selon un ministre jordanien

Les pays arabes ne vont pas donner un blanc-seing à Israël en acceptant de nettoyer le désordre créé par le conflit, a déclaré ministre jordanien des Affaires... 19.11.2023, Sputnik Afrique

Avenir incertain. Alors que les troupes israéliennes continuent de progresser dans la bande de Gaza, le futur de la région inquiète déjà certains voisins. Il ne revient pas au monde arabe de réparer le désordre crée par le conflit, a ainsi déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi, lors d’un forum organisé par l’International Institute for Strategic Studies (IISS).Les pays arabes ne viendront pas "nettoyer les dégâts après Israël", a ainsi déclaré le responsable. Aucune troupe arabe ne sera par ailleurs déployée dans la bande de Gaza, ce qui ne ferait qu’accélérer l’escalade, a souligné le ministre.Le ministre a encore insisté sur les "crimes de guerre" commis dans la bande de Gaza, dénonçant notamment le "refus de livrer de la nourriture, des médicaments et du carburant" aux Gazaouis.Déplacement redouté de populationLa Jordanie redoute en outre que le conflit israélo-palestinien ne débouche une nouvelle fois sur des déplacements de population. Une catastrophe humanitaire qu’Amman veut à tout prix éviter.Une crainte justifiée pour la Jordanie, qui avait déjà accueilli des milliers de réfugiés palestiniens dans les années 1960, menant à une déstabilisation du pays. Les tensions entre le royaume jordanien et les membres de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) avaient finalement conduit au conflit du Septembre noir, puis au départ en masse de combattants palestiniens vers le Liban.L’Égypte, qui garde le poste frontière de Rafah, a aussi mis en garde contre des mouvements de population à plusieurs reprises, ces dernières semaines. Le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi refuse notamment une réinstallation dans le Sinaï. Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, s’était lui aussi opposé à tout déplacement forcé de son peuple hors de la bande de Gaza, lors du récent Sommet du Caire pour la paix..

