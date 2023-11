https://fr.sputniknews.africa/20231119/facilitations-de-lobtention-du-visa-francais-pour-les-habitants-de-ce-pays-du-maghreb-1063644840.html

Facilitations de l'obtention du visa français pour les habitants de ce pays du Maghreb

Il sera bientôt moins cher et plus facile pour les personnes originaires de Tunisie d'obtenir un visa pour la France. Et ce, grâce à l'ouverture imminente d’un... 19.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-19T10:39+0100

2023-11-19T10:39+0100

2023-11-19T11:30+0100

Après un changement majeur en matière de délivrance de visas Schengen, à savoir la numérisation des demandes, approuvée, en début de semaine, par le Conseil de l'UE, une autre bonne nouvelle arrive pour les Tunisiens.Alors que l'obtention d'un visa pour la France est souvent une tâche difficile, en particulier pour les Africains, l’ouverture annoncée d’un nouveau centre de demandes de visas à Sfax leur donne de l’espoir, relate l-frii.com.L'initiative, rendue publique par Dominique Mass, consul général de France en Tunisie, vise à faciliter le processus, en diminuant les distances à parcourir, mais aussi les frais de visa, un facteur important constituant un frein majeur pour les demandeurs.Des difficultés demeurentD'autres obstacles pour les Tunisiens en quête d'un visa pour la France demeurent cependant.Ce sont notamment l'absence de documents prouvant des moyens financiers adéquats pour le séjour, mais aussi d’un passeport valide, d'un billet d’avion, etc. Ou encore un dossier de demande de visa incomplet ou mal rempli.En outre, le demandeur doit démontrer une raison valable pour un voyage en France, qu'il soit touristique, d’études, de travail, et ainsi de suite. Un casier judiciaire défavorable peut aussi constituer un obstacle majeur pour la délivrance d'un visa.

