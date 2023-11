https://fr.sputniknews.africa/20231118/pourquoi-le-ghana-veut-il-maintenant-proteger-les-sorcieres-1063633434.html

Pourquoi le Ghana veut-il maintenant protéger les "sorcières"?

2023-11-18T15:34+0100

2023-11-18T15:34+0100

2023-11-18T15:36+0100

Le Ghana est l'un des derniers pays au monde possédant des "camps de sorcières", même si la croyance en la sorcellerie est répandue en Afrique et dans certaines parties de l'Asie. Il en compte cinq. Un projet de loi visant à protéger les personnes accusées enverra un message au Ghana et au monde pour dire que de telles pratiques sont dépassées, a déclaré à Sputnik Afrique le professeur John Azumah, directeur exécutif de l'Institut Sanneh d'Accra.Le texte vise à protéger les femmes qui sont actuellement battues, expulsées de chez elles et même tuées sur suspicion.Des femmes maltraitéesSi dans le passé, ces camps étaient destinés à servir d'abris aux femmes autour des sanctuaires traditionnels, ils sont devenus au fil du temps des sortes de prisons, a expliqué l'expert.Les femmes s’y retrouvent soit en quête d'asile après avoir été accusées par leur famille, soit emmenées de force. Elles y sont agressées et exploitées, y compris sexuellement, et se sentent abandonnées parce qu'aucun parent ne les appelle et ne leur rend visite.Et de décrire le rituel accompli pour les nouvelles venues dès leur entrée dans le camp. Il lui faut abattre un poulet. La tête coupée, le poulet est jeté à terre. S'il atterrit sur le ventre, la femme est considérée comme une sorcière.Elles ont peur de rentrerCependant, même si une femme est déclarée non coupable, les "accusateurs" continueront d’insister sur le fait qu’elle ne peut pas rentrer chez elle.Le projet de loi prévoit la fermeture progressive des camps de sorcières en l'espace de trois ans. Celles qui peuvent rentrer le feront, et celles qui ne le peuvent pas seront réinstallées dans les communautés, a déclaré le professeur. Le gouvernement devra également proposer des logements alternatifs à celles qui sont trop faibles pour prendre soin d’elles-mêmes, a-t-il ajouté.Le projet de loi ne découragerait cependant pas les Ghanéens de croire à la sorcellerie, mais viserait uniquement les accusateurs.Une réintégration est nécessaireAu Ghana, certains progrès ont été réalisés dans la sensibilisation aux droits de l'Homme en ce qui concerne les accusations de sorcellerie, a déclaré à Sputnik Afrique Lamnatu Adam, directeur exécutif de l'ONG Songtaba. Mais il doit y avoir un débat continu.En plus de la sensibilisation, l'ONG Songtaba a réalisé des progrès dans la réintégration des femmes dans les communautés de leur choix, selon la militante.

