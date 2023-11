https://fr.sputniknews.africa/20231118/les-maghrebins-dominent-la-liste-des-francais-les-plus-influents-nes-a-letranger-1063634785.html

Les Maghrébins dominent la liste des Français les plus influents nés à l’étranger

Les Maghrébins dominent la liste des Français les plus influents nés à l’étranger

Les Algériens dominent le classement de l’annuaire Who’s Who parmi les membres nés à l’étranger. Cet annuaire répertorie les Français les plus influents depuis... 18.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-18T15:56+0100

2023-11-18T15:56+0100

2023-11-18T15:56+0100

france

classement

algérie

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/04/06/1045444036_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cf527293a24a4b0c9db7709e34f50e26.jpg

Sur les 20.000 personnes les plus influentes de l’Hexagone présentes dans le prestigieux annuaire Who’s Who in France 2024, plus de 2.000 sont nés à l’étranger et viennent de plus de 110 pays. L'Algérie, le Maroc et la Tunisie, anciennes colonies, sont largement devant les autres, constate le média français Ouest-France.Depuis déjà 70 ans, cette édition répertorie les personnalités les plus émergentes. La liste est dressée par une douzaine de biographes, qui sélectionnent les candidats et vérifient les informations fournies par eux.L'Île-de-France et l'Algérie sont des leaders dans leurs catégoriesSelon le registre 2024, plus de 6.000 membres, donc près d'un tiers, sont des ressortissants d'Île-de-France. Malgré certaines avancées, les femmes ne représentent que 18% des personnalités du Who’s Who, leur proportion étant ainsi de 30,6% parmi les nouveaux membres. Un "travail de rééquilibrage" est envisagé par le patron de l'annuaire .Les Français les plus notables sont répartis dans plusieurs catégories concernant des domaines comme les arts et la culture, l'économie, les sciences, la gastronomie, les médias et autres. 16,6% appartiennent à la catégorie des hauts fonctionnaires, politiques et diplomates.Les Algériens occupent dans cette liste la position prédominante parmi les Français qui sont nés à l’étranger, fait remarquer le média Dernières nouvelles d'Algérie. Parmi ces 2.000 personnes, elle compte 374 membres. Le pays est suivi du Maroc (287 personnes) et la Tunisie (146).

france

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, classement, algérie, maghreb