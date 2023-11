La Turquie veut savoir si Israël possède l’arme nucléaire, "avant qu’il ne soit trop tard"

"La décision de l’Agence devrait être transmise au Conseil de sécurité de l'Onu -la plus haute instance dirigeante en matière d'énergie atomique. Il est possible que les États-Unis se rangent du côté d'Israël et opposent leur veto sur cette question […] Nous maintiendrons la pression. Les armes nucléaires d’Israël doivent être vérifiées, avant qu’il ne soit trop tard", a-t-il ainsi déclaré.