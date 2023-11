https://fr.sputniknews.africa/20231118/la-production-dagrumes-rebondit-dans-ce-pays-du-maghreb-1063629383.html

La production d'agrumes rebondit dans ce pays du Maghreb

La production d’agrumes rebondit dans ce pays du Maghreb

La Tunisie s'attend à une récolte d'agrumes plus conséquente en 2023 que l'année précédente. La taille des fruits inquiète cependant les producteurs

Un zeste d’optimisme. Après une année 2022 en demi-teinte, la récolte des agrumes en Tunisie devrait repartir de l’avant pour l’exercice 2023-2024, rapporte l’agence Ecofin. Près de 360.000 tonnes de fruits devraient ainsi être récoltés, a déclaré Imed el-Bey, président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Nabeul, et membre du Groupement interprofessionnel des agrumes.Un chiffre en augmentation de 25%, alors que seules 290.000 tonnes avaient été engrangées l’an passé, à cause notamment d’épisodes de sécheresse. La région du Cap Bon devrait à elle seule représenter 74% de la production.Des fruits de petite tailleCette belle dynamique est cependant tempérée par des craintes sur la taille des agrumes. 50% des fruits récoltés devraient ainsi être de petite taille. Seulement 20% seront de taille commerciale et 30% de taille moyenne, a déclaré Imed el-Bey, selon l’agence Ecofin. Une épine dans le pied des producteurs qui souhaitent exporter.La production d’agrumes est l’un des moteurs de l’agriculture dans les pays du Maghreb. Le Maroc est un fournisseur important des pays européens et désormais de la Russie. 90% des fruits marocains exportés vers la Russie durant les sept premiers mois de 2022 étaient d’ailleurs des agrumes. L’Égypte est également un géant du secteur, qui alimente en particulier en oranges l’Asie du Sud-Est.

