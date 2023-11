https://fr.sputniknews.africa/20231118/de-russie-a-lafrique-le-ble-gratuit-sera-transforme-en-farine-et-livre-par-la-turquie-1063627354.html

De Russie à l’Afrique: le blé gratuit sera transformé en farine et livré par la Turquie

Comme promis, la Russie enverra des céréales, sous forme de farine, aux pays africains qui en ont besoin. Ankara s'engage à les transformer avant la livraison... 18.11.2023, Sputnik Afrique

La Turquie s'occupera de la transformation de céréales russes en farine et de sa livraison vers les pays nécessiteux d'Afrique via différents mécanismes, a annoncé le ministre turc de l'Agriculture et des Forêts, Ibrahim Yumakli, dans une interview à CNN Türk.Vladimir Poutine a annoncé en juillet dernier l'intention de la Russie de fournir gratuitement des céréales, en tant qu'aide humanitaire, aux pays africains figurant sur la liste du Programme alimentaire mondial (PAM). Son homologue turc Recep Tayyip Erdogan a dit soutenir l'initiative. La Turquie, de concert avec le Qatar, contribuera à transformer et à acheminer le blé russe vers les pays dans le besoin.Les premiers navires sont partisLes deux premiers navires transportant des céréales russes pour la Somalie et le Burkina Faso sont déjà partis de Russie, a annoncé vendredi le ministre russe de l'Agriculture. Jusqu'à 200.000 tonnes de blé devront être livrées à l'Afrique d'ici la fin de l'année, selon lui.Le Zimbabwe, le Mali, la République centrafricaine et l’Érythrée sont également concernés.

