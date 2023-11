https://fr.sputniknews.africa/20231117/une-toile-dun-artiste-dorigine-africaine-bat-des-records-aux-encheres-1063610479.html

Une toile d’un artiste d’origine africaine bat des records aux enchères

Une toile d’un artiste d’origine africaine bat des records aux enchères

17.11.2023 - L'artiste éthiopienne-américaine Julie Mehretu a battu le record de vente d'un tableau: sa toile Walkers With the Dawn and Morning est partie à 10,7 millions

2023-11-17T13:40+0100

2023-11-17T13:40+0100

2023-11-17T13:40+0100

L’art africain s’exporte. Une toile de l’artiste d’origine éthiopienne Julie Mehretu a en effet été vendue pour 10,7 millions de dollars chez Sotheby's, a déclaré la célèbre maison aux enchères sur X (anciennement Twitter).L’artiste a battu son propre record avec cette nouvelle toile intitulée Walkers With the Dawn and Morning. Julie Mehretu avait en effet déjà vendu un tableau pour 9,3 millions de dollars en septembre.Le tableau est une représentation de la "persévérance noire après le passage de l’ouragan Katrina", qui a dévasté La Nouvelle-Orléans en août 2005, précise Sotheby's. La communauté afro-américaine avait été particulièrement touchée par le désastre.Le titre de la toile est une référence à un poème de Langston Hughes, célèbre écrivain américain affilié à la Renaissance de Harlem.Un art de plus en plus priséPlusieurs artistes d’origine africaine ont brillé ces dernières années dans les ventes aux enchères internationales. En 2008, la Sud-Africaine Marlene Dumas avait déjà vendu son tableau The Visitor à 6,3 millions de dollars chez Sotheby's. En 2022, 63 millions de dollars ont été dépensés pour des œuvres d'artistes nés en Afrique, soit une augmentation de 15 millions de dollars sur un an, rapporte le mensuel spécialisé The Art Newspaper.Contrairement au reste du marché, ce sont surtout des femmes qui cumulent les meilleures enchères pour le continent africain, souligne le mensuel. La Sud-Africaine Irma Stern et la Nigériano-Américaine Njideka Akunyili Crosby affolent notamment régulièrement les salles de ventes.

