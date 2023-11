https://fr.sputniknews.africa/20231117/poutine-expose-sa-vision-du-monde-multipolaire-a-un-ministre-sud-africain-a-saint-petersbourg-1063618161.html

Poutine expose sa vision du monde multipolaire à un ministre sud-africain à Saint-Pétersbourg

Poutine expose sa vision du monde multipolaire à un ministre sud-africain à Saint-Pétersbourg

Prié à expliquer son idée d'un nouvel ordre mondial par le ministre sud-africain des Sports, le dirigeant russe a souligné que ce monde devrait en premier lieu... 17.11.2023, Sputnik Afrique

Le monde qui vient à la relève de l'ancien ordre unipolaire est censé être juste, a déclaré le Président russe lors du Forum culturel international de Saint-Pétersbourg.Il répondait ainsi à la question posée par le ministre sud-africain des Sports, des Arts et de la Culture Zizi Kodwa présent à l'évènement. D'après lui, les privilèges technologiques obtenus "par une partie de l’humanité" à cette époque ont été "utilisés de manière injuste pour consolider sa domination".Le chef du Kremlin a souligné que ce nouveau monde "doit prendre en compte et équilibrer les intérêts de tous les pays et toutes les nations". "C’est ce que nous essayons de faire au sein des BRICS", a fait valoir M.Poutine.

