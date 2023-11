https://fr.sputniknews.africa/20231102/moscou-denonce-les-fourberies-de-loccident-pour-empecher-lelargissement-des-brics-1063261306.html

Moscou dénonce les fourberies de l’Occident pour empêcher l’élargissement des BRICS

Alors que six nouveaux membres vont rallier les BRICS le 1er janvier prochain, l’Occident recourt aux pots-de-vin et aux menaces pour empêcher l’élargissement... 02.11.2023, Sputnik Afrique

Les émissaires occidentaux font feu de tout bois pour empêcher l’adhésion de nouveaux membres aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), selon le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe Alexandre Venediktov.Un succès diplomatiqueLe responsable a d’ailleurs indiqué que l’adhésion de nouveaux membres aux BRICS avait été un succès de la diplomatie russe et un acquis commun de tous les membres du groupe. D’autant plus que de nouvelles adhésions suivront, selon lui.L’élargissement des BRICS avait été annoncé par le Président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d’une conférence de presse conjointe des dirigeants des cinq pays à l’issue de leur sommet.Le 1er janvier 2024, le groupe sera rallié par l’Argentine, l’Arabie saoudite, l’Égypte, l’Éthiopie, les Émirats arabes unis et l’Iran.

