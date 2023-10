https://fr.sputniknews.africa/20231016/les-brics-peuvent-donner-plus-de-poids-a-lafrique-a-linternational-1062853915.html

Les BRICS peuvent "donner plus de poids" à l’Afrique à l’international

Les pays africains pourraient gagner en influence politique et diversifier leurs partenariats commerciaux en se rapprochant des BRICS, a expliqué à Sputnik... 16.10.2023, Sputnik Afrique

De nouveaux horizons. La montée en puissance des BRICS offre de belles opportunités à l’Afrique pour s’affirmer encore plus, économiquement comme géopolitiquement, a déclaré à Spuntik Afrique Marida Nach, de l'Université métropolitaine Nelson Mandela.Les récentes adhésions de l'Égypte et l'Éthiopie au groupe vont leur être bénéfiques en matière commerciale, a notamment souligné l’économiste. Elles permettront aussi de faciliter le transfert de connaissances et de technologies. Des progrès qui profiteront plus largement à tous les États du continent, leur permettant d’affirmer leur souveraineté.La Nouvelle Banque de développement, organe financier des BRICS, peut aussi permettre d’investir dans le développement des infrastructures, alors que des écarts importants se sont creusés entre pays africains.Dédollarisation et poids internationalDans l’optique d’une dédollarisation, les BRICS peuvent aussi permettre de trouver une alternative. Le groupe compte en particulier favoriser les échanges en monnaies nationales et réfléchit à créer une monnaie de réserve qui pourrait concurrencer le billet vert américain.Enfin, la collaboration avec les BRICS a des avantages en matière d'influence géopolitique et de politique étrangère, souligne l’économiste. Les pays d’Afrique tiennent là une chance de faire progresser leurs intérêts et de mieux faire valoir leurs aspirations.Fin août, les BRICS avaient annoncé l’adhésion prochaine de six nouveaux membres, dont l'Égypte et l'Éthiopie, à l’occasion du sommet de Johannesburg. Plusieurs autres pays africains seraient sur les rangs pour intégrer le groupe, comme l’avait rappelé récemment Oleg Ozerov, ambassadeur itinérant du ministère russe des Affaires étrangères.L’Algérie est souvent citée comme un candidat crédible, mais son intégration doit faire l’objet d’un consensus de tous les membres, avait rappelé le Président russe lors de la dernière session plénière du Club Valdaï.

