La gendarmerie sénégalaise se renforce avec des blindés chinois et turcs - photos

Les forces armées sénégalaises ont récemment dévoilé l'acquisition de véhicules blindés avancés. Le matériel diversifié comprend des Otokar Cobra II et Nurol... 17.11.2023, Sputnik Afrique

L’inauguration de l’état-major du Haut commandement de la gendarmerie nationale à la caserne Samba Diéry Diallo à Dakar, début novembre, a donné lieu à la présentation de véhicules de combat d’infanterie chinois Norinco VN22, rapporte Military Africa. Divers autres véhicules blindés faisant déjà partie de l'inventaire de l'armée sénégalaise ont déjà été dévoilés.Parmi les véhicules présentés figuraient le CS/VN3C, un autre véhicule de combat d’infanterie de la société chinoise Norinco, et les véhicules blindés de transport de troupes Cobra II fabriqués par la société turque Otokar.La gendarmerie a également exposé des 4x4 Ejder Yalçın de Nurol Makina, un véhicule blindé de transport de troupes 4×4 Arquus Bastion français et divers autres, y compris ceux acquis en Pologne, en Afrique du Sud, en Israël et en Chine ces dernières années.L’attention principale a été réservée au chinois Norinco VN22, dévoilé au salon aéronautique de Zhuhai en 2021. Le VN22 est capable de résister à des munitions de calibre 25 mm à l'avant et à des tirs d'armes légères jusqu'à 14,5 mm sur toute la coque. Son acquisition illustre l'engagement du Sénégal à renforcer ses capacités militaires.Des blindés turcs sont présents sur le marché sénégalais depuis 2018, alors que la société privée turque Nurol Makina a remporté le contrat pour les véhicules Ejder Yalcin et Ejder Toma. Military Africa précise que personnel sénégalais a été formé sur ces véhicules, mais on ne sait pas exactement combien de véhicules ont été commandés par le Sénégal.Un plan visant à renforcer les forces arméesL'Ejder Yalcin, un véhicule 4×4 polyvalent, est équipé de diverses configurations comme la neutralisation des explosifs, la défense aérienne, le commandement et le contrôle, la sécurité intérieure, l'ambulance et la reconnaissance de combat. Il démontre la flexibilité et l'adaptabilité de la technologie blindée turque.Cette acquisition s'inscrit dans le cadre du Plan Sénégal émergent du Président Macky Sall qui vise à renforcer les forces armées du pays. La flotte croissante de véhicules blindés turcs et chinois du Sénégal continue de participer au défilé annuel de la fête de l'indépendance.Le site indique en se référant aux données sur les transferts d'armes de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qu’au cours des cinq dernières années le Sénégal a reçu un certain nombre de types de véhicules blindés différents, dont deux véhicules blindés Oncilla (Dozor-B) de Pologne, 55 véhicules blindés Puma M26 d'Afrique du Sud , 55 véhicules blindés israéliens RAM et 12 véhicules blindés de combat WMA-301 Assaulter de Chine, ainsi que des Bastion de fabrication française.

