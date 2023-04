https://fr.sputniknews.africa/20230401/la-chine-fournit-a-bamako-des-vehicules-militaires-4x4-performants--videos-1058376091.html

La Chine fournit à Bamako des véhicules militaires 4x4 performants – vidéos

Dans le cadre de sa stratégie visant à améliorer son parc de véhicules militaires pour mieux faire face aux insurgés, Bamako a acquis des blindés chinois 4x4... 01.04.2023, Sputnik Afrique

Le gouvernement militaire malien a récemment acquis un grand nombre de véhicules blindés 4×4 VP11 de type MRAP (véhicule résistant aux mines d'embuscade) et Lynx CS / VP11 ATV fabriqués par Norinco, une société chinoise, relate le média Military Africa. Ce matériel est censé aider à lutter contre l'insurrection qui sévit dans le pays.Des vidéos d'un long convoi de plus de 30 camions transportant ces véhicules sur une route de la capitale malienne, Bamako, ont été publiées sur les réseaux sociaux plus tôt cette semaine.Le VN11 a déjà servi à d'autres pays africains, comme la Garde républicaine gabonaise (GR).Particularités des véhiculesLe véhicule blindé léger MRAP VP11 se caractérise par un haut niveau de protection, non seulement contre les balles, mais aussi contre les mines et les bombes artisanales. Comparé aux MRAP lourds, le VP11 a une meilleure mobilité. Ses équipements lui permettent de naviguer efficacement sur des terrains difficiles et de répondre rapidement aux menaces.Le VTT Lynx CS/VP11 est conçu pour être utilisé sur des terrains accidentés. Il est notamment capable de naviguer sur du sable, de la boue et des rochers.L’acquisition de ces véhicules est une avancée majeure pour les militaires maliens dans leur lutte contre l’insurrection, note le média. Ils auront désormais la capacité de réagir plus rapidement et plus efficacement et mieux protéger leurs concitoyens.Cette acquisition fait partie d’une stratégie plus large visant à renforcer la position militaire du Mali face aux insurgés suite au retrait des forces françaises et européennes, ajoute Military Africa.

