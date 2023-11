https://fr.sputniknews.africa/20231117/ce-pays-du-maghreb-va-planter-un-million-de-nouveaux-dattiers-1063606575.html

Ce pays du Maghreb va planter un million de nouveaux dattiers

Ce pays du Maghreb va planter un million de nouveaux dattiers

L’Algérie va lancer à partir de la saison agricole 2023-2024 un programme de plantation d’un million de dattiers, selon le ministre de l’Agriculture et du... 17.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-17

Deuxième producteur de dattes en Afrique et quatrième au monde, qui compte actuellement 19.196.088 palmiers dattiers, l’Algérie va augmenter leur nombre d’un million.Le programme de leur plantation à partir de la saison agricole 2023-2024 a été révélé le 15 novembre par le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Mohamed Abdelhafid Henni. Il présidait l’ouverture de la 1ère édition du Salon international des dattes, organisé sous le slogan "Nos dattes… authenticité et économie durable".L’APS rapporte que dans son allocution, le ministre a annoncé "le lancement de la plantation d'un million de palmiers à partir de la saison agricole 2023-2024, avec l'association de tous les acteurs, notamment les établissements de recherche, de développement et de formation relevant du secteur dans le cadre du plan national du développement de l'agriculture horizon 2030 qui a consacré un programme important pour accroitre la richesse des palmiers".Le principal produit agricole d’exportationLes 16.390.521 de dattiers algériens en production ont livré environ 11 millions de quintaux au cours des deux dernières années, 2021 et 2022.Le pays est le quatrième producteur mondial derrière l’Égypte, l’Arabie saoudite et l’Iran. Selon les données du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, les expéditions de dattes ont rapporté plus de 75 millions de dollars en 2021.Ce fruit est le principal produit agricole d’exportation du pays.

