Ces pays africains dans le top 10 des producteurs mondiaux de dattes, l'Égypte en tête

Ces pays africains dans le top 10 des producteurs mondiaux de dattes, l’Égypte en tête

L’Égypte est arrivée en première place des pays producteurs de dattes dans le monde avec 1,7 million de tonnes en 2021, selon un rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) mis à jour le 24 mars.En tête de classement, ce pays qui compte 16 millions de palmiers dattiers envisage de renforcer davantage ce secteur. Notamment pour créer des opportunités d'emploi, augmenter les exportations et le développement économique et social, a déclaré à Xinhua le président du Festival international des dattes Mahmoud Hassan, qui a eu lieu début mars.D’après ses dires, les volumes de production de ces fruits ont atteint 2,2 millions en Égypte en 2022.Par ailleurs, aucun classement international de producteurs de dattes pour 2022 n’est encore disponible.Selon le classement de la FAO, la deuxième position est occupée par l’Arabie saoudite qui a produit près de 1,5 million de tonnes pour la même période. Elle est suivie de l’Iran qui ferme le top 3 avec 1,3 million de tonnes fabriquées.Trois pays africains au classementEntre autres, l’Algérie, qui a produit en 2021 environ 1,18 million de tonnes de dattes, figure à la quatrième place du classement de la FAO. Autrement dit, elle est le premier producteur dans la région du Maghreb.Y figure aussi le Soudan (460.097 tonnes) à la septième place. Ce palmarès du top 10 est clôturé par la Tunisie avec ses 345.000 tonnes produites.

