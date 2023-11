https://fr.sputniknews.africa/20231116/lexpulsion-de-france-dune-activiste-palestinienne-vise-a-museler-une-parole-critique-1063588603.html

L’expulsion de France d’une activiste palestinienne vise "à museler une parole critique"

La décision française d’expulser la militante palestinienne Mariam Abbou Daqqa pour une menace à l’ordre public est "du jamais-vu" qui n’a "aucune... 16.11.2023, Sputnik Afrique

Paris procède à la répression idéologique des étrangers, a estimé auprès de Sputnik Afrique l’avocate de l’activiste palestinienne Mariam Abbou Daqqa, expulsée de France pour la "menace à l'ordre public" qu’elle représentait, selon la justice hexagonale.Membre du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), l’activiste de 72 ans est arrivée en France avec un visa de 50 jours pour une série de conférences au sujet de la condition des femmes à Gaza. Le 10 novembre, elle a été déportée de Paris par avion sous escorte policière vers Le Caire, en Égypte."Ce qu'elle disait n'était pas un délit pénal", mais "ne plaisait pas" aux autorités françaises, explique l’avocate. Pour Mme Abbou Daqqa, cela constitue "une attaque contre le droit de la Palestine à exister".Cadre tout à fait légal du voyagePointant le fait que le visa a été délivré par le consulat général de France à Jérusalem début août, elle note que "le consul était parfaitement au courant de qui était Madame Mariam Abbou Daqqa, des raisons pour lesquelles elle venait en France et de son engagement politique". C’est ce qui est "extrêmement paradoxal", compte tenu de cette mesure restrictive prise à son encontre le 14 octobre, une semaine après le déclenchement des hostilités.Motivant sa décision, le juge du Conseil d'État a cependant considéré que l’appartenance de la militante au FPLP "justifiait à lui seul de constater qu'elle était une menace à l'ordre public et donc de prendre un arrêté d'expulsion à son encontre".Sans foi ni loiCette expulsion représente "véritablement la honte et la lâcheté" des autorités françaises, a tranché de son côté Christophe Oberlin, auteur de sept livres sur le conflit israélo-palestinien, interrogé par Sputnik Afrique à ce sujet.Quant à la position générale de Paris à l’égard de ces hostilités, il n’y a pas "une seule déclaration faisant référence au droit international", selon lui, ce qui est "le plus choquant".D’ailleurs, Paris "varie énormément" ses déclarations, note M.Oberlin. À titre d’exemple, il a cité les propos d’Emmanuel Macron sur le colonialisme qui "est un crime contre l’humanité", alors qu’il était en visite en Algérie. Ce alors que "le lendemain, il fait dire à son Premier ministre que Jérusalem est la capitale éternelle de l'État d'Israël".

