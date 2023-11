https://fr.sputniknews.africa/20231115/une-hausse-au-lieu-dune-baisse-lue-revoit-les-previsions-economiques-pour-la-russie-1063568375.html

Une hausse au lieu d’une baisse: l’UE revoit les prévisions économiques pour la Russie

Une hausse au lieu d’une baisse: l’UE revoit les prévisions économiques pour la Russie

La Commission européenne a modifié son pronostic sur l’économie russe, laquelle affichera une hausse au lieu de la légère baisse initialement prévue pour 2023... 15.11.2023, Sputnik Afrique

En Russie, la croissance du PIB atteindra 2,0% en 2023, selon les prévisions publiées ce 15 novembre par la Commission européenne. Une révision à la hausse par rapport aux projections de printemps qui prévoyaient une baisse du PIB russe de 0,9%.Ce rebond est dû à la demande intérieure plus forte que prévu, soutenue par des mesures de relance budgétaire, explique la Commission.En 2024, le PIB devrait augmenter de 1,6%, alors que le pronostic de printemps prévoyait 1,3%. La croissance de 1,6% se maintiendra en 2025, estime la Commission.Ralentissement dans la zone euroD’autre part, la Commission européenne a encore abaissé ses prévisions de croissance pour 2023 dans la zone euro. Selon le rapport, le PIB des 20 pays ayant l’euro pour monnaie va croître de 0,6% en 2023, alors que la projection d’été tablait sur 0,8% et celle de printemps sur 1,1%.Quant à la croissance au niveau mondial en 2023, le rapport d’automne la situe à 3,1%, contre 2,8% dans la version de printemps.La Commission européenne publie chaque année deux séries de prévisions complètes (printemps et automne) et deux séries intermédiaires (été et hiver). Le rapport présente l’analyse de la situation économique et les prévisions de croissance pour l’Union Européenne et le Royaume-Uni, ainsi que pour les puissances économiques telles que la Chine, le Japon et les États-Unis.

