Une attaque sur les silos nucléaires aux États-Unis simulée par un scientifique

Après que le Congrès US a avancé une hypothèse d’une guerre simultanée contre la Russie et la Chine, un chercheur a modélisé les conséquences d'une attaque... 15.11.2023, Sputnik Afrique

Une frappe potentielle contre les silos nucléaires aux États-Unis pourrait détruire 90% de la population américaine, a écrit Sebastian Philippe, scientifique à l'Université de Princeton, dans un article pour Scientific American.D’après lui, la destruction d'un silo nécessiterait de faire exploser une ou deux ogives nucléaires à proximité.Plus de 300 millions de personnes menacéesM.Philippe a aussi estimé qu’outre les effets dévastateurs des ondes de choc et de la "boule de feu géante", la poussière radioactive présente un grand danger.Un conflit potentiel sur deux frontsPrécédemment, la Commission sur la posture stratégique du Congrès des États-Unis avait publié un rapport estimant qu'un conflit nucléaire avec la Russie et la Chine était de plus en plus probable.Vladimir Poutine a noté que les recommandations du Congrès américain de se préparer à cette guerre simultanée, qui sont des puissances nucléaires tout comme les États-Unis, ne peuvent être qualifiées de pensées saines.

