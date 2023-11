https://fr.sputniknews.africa/20231114/un-reseau-neuronal-pour-lutter-contre-les-mauvaises-herbes-la-russie-innove-1063550261.html

Un réseau neuronal pour lutter contre les mauvaises herbes: la Russie innove

Un réseau neuronal pour lutter contre les mauvaises herbes: la Russie innove

Une université russe a annoncé avoir créé un système d’identification friend or foe (ami ou ennemi) pour les agriculteurs. Le dispositif comprenant un réseau... 14.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-14T21:40+0100

2023-11-14T21:40+0100

2023-11-14T21:40+0100

russie

international

sciences et tech

découverte

plantes

technologies

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0c/0c/1057244134_0:33:3523:2015_1920x0_80_0_0_c879cf9ada279603d6dffcd7af42c8d7.jpg

Un système composé d’un spectromètre spécial et d’un réseau neuronal capable d’identifier les adventices pour ensuite les éliminer d’une manière efficace a été mis au point par les chercheurs de l'université de Samara, ville russe située à 862 km au sud-est de Moscou, au bord de la Volga. Les résultats de la recherche ont été publiés dans la revue IOP: Sciences de la Terre et de l’environnement.Ce système permettra de créer un capteur de mauvaises herbes qui pourra les détruire sans abîmer les bonnes plantes à côté. Pour ce faire, le dispositif doit être utilisé avec un pulvérisateur et un système de contrôle des buses, précise le scientifique. De plus, cela permettra d’utiliser moins de produits chimiques pour désherber les champs.Un réseau neuronal pour piloter des dronesLe réseau neuronal et l'hyper-spectromètre peuvent également servir de base à des systèmes de vision pour les tracteurs autonomes. Ils peuvent également être utilisés pour analyser la santé des plantes et pour surveiller les plantations depuis des drones.Le dispositif pourrait rendre certaines opérations agricoles moins coûteuses grâce à l’économie de produits chimiques, et de moins consommer quand les plantes sont traitées d’une manière ciblée, a indiqué M.Skidanov.Quelle menace représentent les adventicesLes mauvaises herbes se développent très rapidement, bien plus rapidement que les plantes cultivées, rappellent les experts de l'université. Elles absorbent la lumière, l'eau et les nutriments, créant ainsi des conditions défavorables au développement des autres cultures.Les pousses d’adventices peuvent également favoriser la propagation de maladies, tandis que les espèces rampantes peuvent rendre la récolte difficile, ce qui entraîne d’importantes pertes de rendement.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, international, sciences et tech, découverte, plantes, technologies