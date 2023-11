Сette plante originaire d’Afrique sera cultivée en Russie pour produire de la cellulose

https://fr.sputniknews.africa/20231108/ette-plante-originaire-dafrique-sera-cultivee-en-russie-pour-produire-de-la-cellulose-1063423638.html

Les agriculteurs de la région de Moscou font cette année leur deuxième récolte de miscanthus, une plante atypique pour la Russie car elle pousse en Afrique, en Asie et en Australie. Pour autant une variété adaptée à un climat modéré a été créée par des scientifiques russes, a récemment annoncé l’Institut de сytologie et de génétique de Novossibirsk, en Sibérie.Des champs de miscanthus s’étendront bientôt dans plusieurs régions russes. Cette plante, originaire du Sud, servira de matière première pour produire de la cellulose. Laquelle sera utilisée pour fabriquer des emballages et des récipients alimentaires biodégradables, du carton et du papier.Un réseau d’usines de transformation de miscanthusLa Russie entend mettre en place un réseau d’entreprises dans le cadre de ce projet, dont chacune fournira 10.000 tonnes de cellulose par an.En plus de l’usine pilote déjà en fonctionnement dans la région de Moscou, un site sera implanté dans celle de Novossibirsk, et un autre dans l’exclave de Kaliningrad.Miscanthus, version russeLe miscanthus est une plante herbacée vivace présente à l'état sauvage en Australie, en Asie et en Afrique.En 2012, l'Institut de Novossibirsk a développé et breveté une première variété adaptée au climat russe. En 2020, un champ d'essai a été ensemencé dans la région de Moscou et une ligne de production expérimentale de cellulose a été lancée.Pourquoi cette plante africaine?Les sources conventionnelles pour produire de la cellulose sont le lin et le chanvre. Le lin est très difficile à cultiver: il doit être replanté tous les ans et nécessite un traitement plus complexe. Le miscanthus s'enracine plus facilement, pousse rapidement et sa transformation est moins coûteuse. La cellulose de miscanthus présente toutefois les mêmes caractéristiques que les fibres de lin.D'après les spécialistes, un hectare de cette plante peut donner jusqu'à quatre tonnes de cellulose utilisable dans diverses industries. Obtenir la même quantité de cellulose à partir de bois est beaucoup plus difficile et coûteux. La cellulose végétale sert de matière première pour des emballages et des récipients alimentaires biodégradables, du carton et du papier.Les chercheurs travaillent également sur des technologies de production de matériaux d'emballage biodégradables à base de cellulose, ainsi que sur des fibres de cellulose pour l'industrie du textile et la transformation en carbone, largement demandées dans les matériaux composites modernes.

