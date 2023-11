https://fr.sputniknews.africa/20231114/les-militaires-au-pouvoir-au-gabon-rendent-public-le-calendrier-de-la-transition-1063549786.html

Les militaires au pouvoir au Gabon rendent public le calendrier de la transition

Au Gabon, la présidentielle aura lieu en 2025, ont annoncé les militaires au pouvoir. Le scrutin mettra fin à la période de transition qui aura duré deux ans à... 14.11.2023, Sputnik Afrique

gabon

afrique subsaharienne

transition

calendrier

ali bongo

Plus de deux mois après la prise du pouvoir au Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) a dévoilé les grandes lignes de son calendrier. L’élection présidentielle aura lieu en août 2025 et clôturera la période de transition vers un régime civil, a annoncé le porte-parole du Comité sur une chaine de télévision publique."L’ordre constitutionnel interrompu le 30 août 2023 par le CTRI dirigé par le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema sera de retour à la suite de l’élection présidentielle prévue en août 2025. Une publication qui résonne comme une étape essentielle vers la réalisation des principaux objectifs qui guident cette transition […] et qui posent des bases de solides institutions et basées sur un idéal voulu par tous les Gabonais qui sont d’ailleurs appelés à contribuer et à œuvrer pour la mise en place d’un État réellement démocratique", a affirmé le CTRI dans son annonce.Entre septembre 2023 et août 2025, le chronogramme prévoit plusieurs étapes telles qu’une transformation du parlement en constituante, l’élaboration d’un projet de constitution et un référendum pour l’adopter.Le Comité de transition a tenu à préciser que ce calendrier est un "projet indicatif dont l’adoption définitive reviendra au dialogue national inclusif à venir".Le changement de pouvoir au GabonLes militaires ont pris le pouvoir au Gabon le 30 août en renversant le Président Ali Bongo Ondimba, à la tête du pays depuis 2009, suite à la mort de son père Omar Bongo, lui-même chef de l’État depuis 1967. Le Gabon est actuellement gouverné par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).Le général Brice Oligui Nguema a été désigné en tant que Président de la transition et a prêté serment le 4 septembre. Il a promis des élections libres et l’amnistie aux prisonniers d’opinion.

