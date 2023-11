https://fr.sputniknews.africa/20231114/cinq-initiatives-africaines-de-gentillesse-et-de-charite-qui-ont-un-impact-significatif-1063548404.html

Cinq initiatives africaines de gentillesse et de charité qui ont un impact significatif

L'Afrique est un continent riche en diversité culturelle et historique, les valeurs de bonté et de charité y sont profondément ancrées dans de nombreuses... 14.11.2023, Sputnik Afrique

Des marchés animés de Lagos, au Nigeria, aux paysages sereins du Serengeti, en Tanzanie, les actes de gentillesse font partie intégrante de la vie quotidienne en Afrique. Dans l'esprit de la Journée mondiale de la gentillesse du 13 novembre, Sputnik passe en revue cinq grandes initiatives de gentillesse et de charité en Afrique qui ont un impact significatif.Les Africains sont connus pour leur hospitalité chaleureuse et leur sens aigu de la communauté. L'esprit de l'Ubuntu, une philosophie d'Afrique australe, illustre parfaitement cette réalité. Ubuntu, signifiant littéralement "humanité" en zoulou, est un concept souvent expliqué comme "je suis parce que nous sommes", mettant l'accent sur la communauté, le partage et la générosité. Dans de nombreuses cultures africaines, l'accent est mis sur la vie en communauté, le partage et l'entraide. Cet esprit de bonté et de charité s'étend au-delà des individus et s'incarne dans de nombreuses organisations à travers le continent qui travaillent sans relâche pour améliorer la vie d'autrui.World Kindness Initiative - NigeriaL'Initiative mondiale pour la bonté (World Kindness Initiative Nigeria) est une organisation à but non lucratif, non religieuse et apolitique d'aide sociale, de service et de développement basée au Nigéria.Sa mission est de promouvoir la gentillesse dans tous les aspects de la vie avec et parmi les habitants de la nation la plus peuplée d'Afrique.L'organisation a participé à plusieurs initiatives de bonté au Nigeria, notamment en visitant des orphelinats et en nourrissant des mendiants dans les rues. Elle prévoit également de créer des programmes "Kinder World TV" pour présenter des actes de bonté rares et inspirer des actes de bonté dans la société.Global Health And HIV/AIDS Initiative - OugandaL'Initiative mondiale pour la santé et le VIH/SIDA en Ouganda (GHAIND Ouganda) est une organisation à but non lucratif, non religieuse et apolitique de protection sociale, de service et de développement.Elle a été créée par un groupe de femmes locales dans le but d'aider les populations marginalisées et les plus pauvres, à savoir les femmes, les orphelins et les enfants abandonnés, les personnes handicapées et les jeunes vivant dans des villages isolés et dans la rue.L'ONG a été créée en 2005, mais a été enregistrée en tant qu'organisation caritative locale en 2010. Basée à Kampala, elle opère à l'échelle nationale dans 114 districts du pays d'Afrique de l'Est.Actuellement, GHAIND travaille en partenariat direct avec les ministères ougandais de la santé, les équipes de gestion de la santé provisoires et de district, et les équipes des établissements de santé pour soutenir plus de 2.700 établissements de santé à travers l'Ouganda.Simuka Africa Youth Association - ZimbabweL’Association de la jeunesse Simuka d'Afrique est une organisation caritative de jeunes membres créée en 2006 au Zimbabwe pour fournir des programmes, des services et des installations qui permettent aux jeunes de réaliser leur plein potentiel.En 2018, Simuka Africa a remporté un prix des Nations unies pour son travail exceptionnel dans l'autonomisation des filles et des jeunes femmes à risque et survivantes du mariage d'enfants.Life Makers (Les Créateurs de vie) - Soudan et ÉgypteEn Égypte et au Soudan, la fondation Life Makers fournit une variété de services et de projets visant à améliorer la vie des habitants de ces deux pays d'Afrique du Nord, notamment en matière de soins de santé, de moyens de subsistance, d'éducation et de développement des compétences, d'aide d'urgence et de secours, d'environnement et de besoins fondamentaux.Au Soudan, elle gère des projets d'aide et des collectes de fonds tout au long de l'année avec l'aide d'un nombre croissant de bénévoles.Les projets de l'ONG comprennent "Future Generation" (Génération future, en français), qui se concentre sur les orphelins, "Future Protectors" (Futurs protecteurs, en français), qui se concentre sur l'éducation des jeunes aux dangers de la drogue, et "Human" (Homme, en français), qui lutte contre le phénomène de l'abandon scolaire.Kindness Like Confetti – Afrique du SudKindness Like Confetti (La gentillesse comme des confettis, en français) est une organisation à but non lucratif basée en Afrique du Sud.Elle se concentre sur les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les femmes en Afrique du Sud, tels que la pauvreté chronique, la violence fondée sur le sexe et l'inégalité. L'organisation crée et fournit des résultats qui éduquent, élèvent et habilitent les femmes à être "tout ce qu'elles peuvent être". https://fr.sputniknews.africa/20231114/voici-dans-quelles-villes-africaines-la-qualite-de-vie-est-meilleure-1063534600.htmlElle organise des projets de service et des événements de collecte de fonds tout au long de l'année avec un nombre croissant de bénévoles. Kindness Like Confetti a été lancée en 2016, et son premier projet a été une collecte communautaire de serviettes hygiéniques pour permettre aux filles de rester à l'école.

