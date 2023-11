https://fr.sputniknews.africa/20231113/les-pays-du-golfe-utiliseront-t-ils-larme-petroliere-pour-faire-arreter-les-bombardements-de-gaza-1063526276.html

Les pays du Golfe utiliseront-t-ils l’arme pétrolière pour faire arrêter les bombardements de Gaza?

L’éventuelle pression pétrolière appliquée pour mettre fin à l’offensive à Gaza frapperait Israël, mais aussi d’autres pays consommateurs, comme la Chine. De... 13.11.2023, Sputnik Afrique

Pourquoi les pays du Golfe n’utilisent-ils pas le pétrole pour faire pression sur les pays occidentaux afin de stopper les bombardements israéliens de Gaza? Sputnik a posé cette question à deux analystes du Moyen-Orient.Normalement, le pétrole devrait être exclu de la politique, avance Saad Abdullah al Hamid, analyste politique saoudien. Pourtant, l’arrêt des livraisons de brut pourrait être évoqué si Israël "ne cesse pas ses attaques contre la bande de Gaza".De plus, Israël et ses alliés n’oseront pas prolonger les combats par peur de pression pétrolière, à son avis.L’absence de la volonté politiqueLes pays du Golfe n’utilisent pas l’arme pétrolière parce qu’ils "n’ont pas la volonté d’entrer dans une confrontation ouverte avec l’administration des États-Unis et les pays européens", considère Husam al Dajni, expert palestinien.Les pays arabes sont bien conscients des conséquences d’une telle confrontation sur leur économie et leurs intérêts, poursuit-il.De plus, dans la politique mondiale, "un deuxième pôle politique" qui pourrait protéger les pays arabes "si les pays occidentaux les attaquent" est encore en train de se former, pointe-t-il.

