https://fr.sputniknews.africa/20231113/larmee-americaine-frappe-des-sites-en-syrie-quelle-dit-lies-a-liran-1063507232.html

L'armée américaine frappe des sites en Syrie qu'elle dit liés à l'Iran

L'armée américaine frappe des sites en Syrie qu'elle dit liés à l'Iran

Selon la Défense américaine, les frappes ont été menées contre un centre d'entraînement et une résidence protégée près des villes d'Albu Kamal et de Mayadeen. 13.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-13T07:01+0100

2023-11-13T07:01+0100

2023-11-13T09:29+0100

syrie

iran

états-unis

base militaire

base militaire us

frappes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0d/1063507063_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a77a582b12fc4a1fc468dc7cb4409fc8.jpg

Les États-Unis ont lancé des frappes en Syrie contre deux sites liés à l'Iran dimanche en réponse aux attaques contre du personnel américain dans la région, a déclaré le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin."Les frappes ont été menées respectivement contre un centre d'entraînement et une résidence protégée près des villes d'Albu Kamal et de Mayadeen", a-t-il précisé.Huit combattants affiliés à l'Iran ont été tués dans ces frappes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme.C'est la troisième fois en moins de trois semaines que l'armée américaine prend pour cible des sites en Syrie qu'elle dit liés à l'Iran, qui soutient divers groupes armés accusés par Washington d'être à l'origine d'une recrudescence des attaques contre ses forces au Proche-Orient.Des groupes irakiens disent avoir attaqué une base américaineDes groupes irakiens ont annoncé avoir frappé une base américaine dans le sud-est de la Syrie, selon la chaîne radio Sham FM. L'armée américaine contrôle illégalement des territoires de l'est et du nord-est de la Syrie, dans les provinces de Deir ez-Zor, Al-Hasakah et Raqqa, où se trouvent les plus grands gisements de pétrole et de gaz de Syrie. Damas a qualifié à plusieurs reprises cela d'occupation et de piraterie d'État dans le but de voler ouvertement de l’or noir.

syrie

iran

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, iran, états-unis, base militaire, base militaire us, frappes