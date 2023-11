https://fr.sputniknews.africa/20231109/une-base-americaine-en-syrie-a-ete-pilonnee-par-des-roquettes-selon-les-medias-1063424514.html

Une base américaine en Syrie a été pilonnée par des roquettes, selon les médias

Une base américaine en Syrie a été pilonnée par des roquettes, selon les médias

Au moins 15 roquettes ont visé une base militaire américaine située dans la zone du champ pétrolier d'Al-Omar dans l'est de la Syrie, indique la chaîne de... 09.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-09T06:46+0100

2023-11-09T06:46+0100

2023-11-09T07:00+0100

syrie

états-unis

base militaire

proche-orient

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/0f/1056518650_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b0afe965eba38f2a9464690527939755.jpg

Une base militaire américaine située dans la zone du champ pétrolier d'Al-Omar en Syrie a été la cible de tirs à plusieurs reprises dans la nuit du 8 au 9 novembre, a rapporté la chaîne de télévision arabe Al Mayadeen. Selon le média, l'installation, qui est située à l'est de la ville syrienne de Deir ez-Zor, a été touchée par au moins 15 roquettes. Auparavant, des avions militaires américains avaient mené des frappes sur le territoire syrien, a noté la chaîne.Toujours selon Al Mayadeen qui cite sa source, les affrontements ont commencé à Deir ez-Zor entre les forces américaines et les formations kurdes des Forces démocratiques syriennes (FDS), d'une part, et l'armée syrienne et ses alliés, d'autre part.

syrie

états-unis

proche-orient

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

syrie, états-unis, base militaire, proche-orient, international