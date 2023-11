https://fr.sputniknews.africa/20231113/la-demande-mondiale-pour-ces-engins-russes-est-en-hausse-a-cause-de-leur-usage-en-ukraine-1063507952.html

La demande mondiale pour ces engins russes est en hausse à cause de leur usage en Ukraine

La demande de chasseurs russes Su-35, de chars T-90 et d'hélicoptères Ka-52 a augmenté sur le marché mondial des armes, selon le constructeur russe Rostec. Une... 13.11.2023, Sputnik Afrique

La popularité de certains équipements militaires russes est en hausse sur le marché mondial des armes dans le contexte de leur utilisation en Ukraine. C’est ce qu’a fait savoir Vladimir Artiakov, premier directeur adjoint du groupe Rostec au quotidien officiel Rossiyskaya Gazeta.Selon lui, sont notamment concernés les chasseurs, hélicoptères et chars.D’après M.Artiakov, les équipements militaires russes se sont révélé "fiables" et "efficaces" dans le cadre de l’opération spéciale pour contrer la technologie moderne des concurrents occidentaux.Tous les partenaires de Rostec surveillent de près l'utilisation des armes russes sur le champ de bataille, analysent, voient les avantages et les points nécessitant des améliorations, a-t-il assuré.Il a ajouté que "l’intérêt des partenaires étrangers pour nos armes a considérablement augmenté, nous maintiendrons cette tendance".La production de chars en hausseMalgré les sanctions introduites par l’Occident, l’industrie militaire continue de progresser. La Russie a ainsi augmenté sa production en 2023, fabricant plus de chars, de blindés légers, mais aussi de munitions, avait récemment déclaré Sergueï Tchemezov, directeur de Rostec.De plus, la compagnie avait déjà annoncé avoir doublé sa production d’avions et d’hélicoptères de combat sur l’année 2022.

