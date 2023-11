https://fr.sputniknews.africa/20231113/des-postes-de-controle-de-drones-des-canons-et-700-soldats-les-pertes-de-kiev-en-24h--1063532273.html

Des postes de contrôle de drones, des canons et 700 soldats: les pertes de Kiev en 24h

Des postes de contrôle de drones, des canons et 700 soldats: les pertes de Kiev en 24h

En ces dernières 24 heures, les forces armées russes ont repoussé 11 attaques et mis plus de 700 soldats ukrainiens hors d’état de nuire. Deux postes de... 13.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-13T21:29+0100

2023-11-13T21:29+0100

2023-11-13T21:29+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

opération militaire

drone

donbass

international

ministère russe de la défense

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/02/10/1057933359_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_952ef5e53cc28556f487b8b8b6287260.jpg

D’après le nouveau bilan du ministère russe de la Défense, l’Ukraine a perdu plus de 700 soldats, 10 drones et 11 véhicules en 24 heures.Deux postes de contrôle de drones et deux canons d’artillerie Msta-B ont été frappés par les troupes russes et mis hors de service sur l’axe de Kherson.L’armée russe a également éliminé un radar de contrebatterie AN/TPQ-50 de production américaine sur l’axe de Donetsk-Sud.L’armée russe a repoussé 11 attaques sur toute l’étendue de la ligne de contact.La défense aérienne a abattu 10 drones ukrainiens dans la république populaire de Lougansk et les régions de Zaporojié et de Kherson.Onze véhicules dont deux véhicules blindés ont été détruits. En outre, deux canons Msta-B ont été balayés sur l’axe de Kherson.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé des cibles dans 118 zones.Pertes humaines du côté ukrainienEn 24 heures, l’Ukraine a perdu 715 militaires, sur tous les axes confondus.Les pertes les plus lourdes ont été infligées à l’armée de Kiev sur l’axe de Donetsk où 205 soldats ont été tués ou blessés. Les Ukrainiens ont perdu deux véhicules blindés et deux postes de contrôle de drones dans la même zone.Sur l’axe de Koupiansk, les pertes s’élèvent à 160 personnes tuées ou blessées, alors que sur l’axe de Krasny Liman, près de 150 soldats ont été éliminés.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 534 avions, 254 hélicoptères et 8.881 drones. Elle a détruit 441 systèmes de défense sol-air, 13.383 chars et autres blindés, 1.183 lance-roquettes multiples, 7.073 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 15.237 autres équipements militaires.

russie

ukraine

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, opération militaire, drone, donbass, international, ministère russe de la défense, инфографика