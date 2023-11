https://fr.sputniknews.africa/20231112/larmee-russe-frappe-un-poste-de-commandement-ukrainien-et-deux-entrepots-militaires-1063498676.html

L’armée russe frappe un poste de commandement ukrainien et deux entrepôts militaires

Dans son bilan quotidien, la Défense russe a fait état de la destruction d’un poste de commandement de l’armée ukrainienne et de deux entrepôts. Au moins 42... 12.11.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont éliminé le poste de commandement d’une brigade d’assaut aéroportée ukrainienne, a rapporté ce 12 novembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien de l’opération militaire.Un entrepôt de munitions a été bombardé dans la région de Kharkov ainsi qu’un stock d’approvisionnements en matériel de l’armée de Kiev.Au cours des dernières 24 heures, les militaires russes ont réussi à repousser au moins 10 attaques et à frapper des unités ennemies sur plusieurs axes de l’opération spéciale.Pertes ukrainiennesLors des combats, près de 695 soldats de Kiev ont été neutralisés en ces dernières 24 heures.Les plus importantes pertes ont eu lieu sur l’axe de Donetsk, avec environ 250 personnes tuées et blessées. Les forces de Kiev en ont perdu plus de 80 dans la zone du sud de Donetsk et jusqu’à 55 dans celle de Zaporojié.Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à une quarantaine de soldats. Enfin, jusqu’à 210 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et près d’une soixantaine, tués et blessés, sur celui de Kherson.Armes mises hors serviceParmi les pièces d'artillerie mises hors service figurent deux systèmes d’artillerie de production américaine M777, un obusier américain M119, quatre obusiers D-30, un D-20, un Msta B, ainsi que deux canons automoteurs Gvozdika. En outre, plusieurs blindés et un char ont été réduits en cendres.Les forces armées russes ont également détruit 42 drones et ont intercepté deux roquettes de HIMARS.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont visé du personnel et du matériel militaire dans 132 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 534 avions, 254 hélicoptères et 8.871 drones. Elle a détruit 441 systèmes de défense sol-air, 13.358 chars et autres blindés, 1.183 lance-roquettes multiples, 7.07 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 15.207 autres équipements militaires.

