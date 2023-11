https://fr.sputniknews.africa/20231113/chasseur-leger-russe-de-5e-generation-moscou-sapprete-a-produire-ses-premiers-appareils-1063530631.html

Chasseur léger russe de 5e génération: Moscou s’apprête à produire ses premiers appareils

Chasseur léger russe de 5e génération: Moscou s’apprête à produire ses premiers appareils

La Russie se prépare à lancer la production des premiers chasseurs Su-75 Checkmate, a annoncé le groupe Rostec à Sputnik. Le prototype de cet avion de combat... 13.11.2023, Sputnik Afrique

2023-11-13T18:21+0100

2023-11-13T18:21+0100

2023-11-13T18:21+0100

su-75 checkmate (chasseur)

chasseur

défense

russie

industrie aéronautique

rostec

sukhoi

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0b/13/1053510881_0:3:3076:1733_1920x0_80_0_0_445da3575479c4de96294025b9b7ba21.jpg

Le groupe russe Rostec se prépare à fabriquer les premiers chasseurs légers de 5e génération Sukhoï Su-75 Checkmate, a annoncé à Sputnik le groupe russe Rostec à la veille de l’ouverture du Salon aéronautique de Dubaï, le même ayant vu en 2021 la première présentation à l’étranger de ce nouvel appareil.Selon Rostec, les concepteurs ont modifié l’appareil compte tenu des avis formulés par des clients potentiels. Cela a permis de réduire son coût et réduire certains risques techniques.Le prototype pourrait être prêt d'ici la fin de l'année 2025, a déclaré ce 13 novembre Denis Mantourov, ministre russe de l’Industrie et du Commerce qui a visité l’exposition en cours à Dubaï. Selon des médias, le premier vol aura lieu en 2025 et que la production en série commencera en 2027.Caractéristiques et atouts du CheckmateLe Checkmate est le premier avion de combat russe de cinquième génération muni d’un seul réacteur.Développé par le géant russe de l’aviation Sukhoï, le Su-75 pourra transporter une charge utile de plus de 7 tonnes. Le chasseur qui sera capable d’atteindre une vitesse de Mach 1,8 aura un rayon d’action de 3.000 kilomètres et pourra engager simultanément jusqu'à six cibles.L’appareil a une faible signature radar et se distingue par un moindre coût de l'heure de vol et un bon rapport prix/performances.De l’intérêt à l’internationalL’aéronef a été dévoilé en juillet 2021 lors du Salon international aérospatial de Moscou (MAKS). À l’international, l’avion a été présenté la même année à l’occasion du Salon aéronautique de Dubaï (Dubai Airshow).Ce 13 novembre Denis Mantourov a également révélé que des pays étrangers manifestent de l’intérêt pour ce nouveau projet russe, sans pour autant donner des détails.En juin, l’Algérie avait exprimé un souhait d’acquérir des Su-75 pour moderniser ses forces armées, selon Sahel Intelligence.Le Nigeria serait aussi intéressé pour acheter des Checkmate, avait fait savoir à Sputnik un responsable russe de la coopération militaire et technique lors du sommet Russie-Afrique en juillet 2023.

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

su-75 checkmate (chasseur), chasseur, défense, russie, industrie aéronautique, rostec, sukhoi, international