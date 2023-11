https://fr.sputniknews.africa/20231112/un-drole-dobjet-perdu-par-un-astronaute-est-en-orbite-autour-de-la-terre-1063497610.html

Une trousse à outils devient un nouveau satellite artificiel de la Terre

Une trousse à outils devient un nouveau satellite artificiel de la Terre

Des astronautes de la NASA ont laissé filer une boîte à outils, lors d’une sortie de maintenance à l'extérieur de la Station spatiale internationale. L’objet... 12.11.2023, Sputnik Afrique

La Terre s’est trouvé un nouveau satellite. Une trousse à outils a en effet été perdu par les astronautes Jasmin Moghbeli et Loral O'Hara, alors qu’elles effectuaient une sortie hors de la Station spatiale internationale (ISS), rapporte la NASA dans un communiqué.Les deux femmes étaient en train de réparer des panneaux solaires censés produire de l’électricité pour la station, lorsque l’incident s’est produit. Les astronautes ne se sont pas tout de suite rendues compte que la boîte était partie à la dérive. Ce sont des caméras externes qui l’ont repérée.Plus de peur que de mal cependant, puisque la trousse n’était pas nécessaire au reste de la mission. Des contrôles ont néanmoins été réalisés pour s’assurer que l’objet ne revienne pas s’écraser sur la station.Une couverture déjà perdueCe n’est pas la première fois que des astronautes égarent ainsi des objets dans l’espace. Début 2017, deux astronautes avaient déjà perdu une couverture de protection thermique, là encore lors d’une sortie hors de l’ISS. Le cosmonaute Peggy Whitson l’avait laissée partir au moment de la placer dans un sac.Lancée dans la course à l’espace, l’Afrique lorgne elle aussi sur la Station spatiale internationale. L’Afrique du Sud souhaiterait notamment envoyer deux femmes astronautes vers la station, comme l’avait annoncé en juillet Humbulani Mudau, patron de l'Agence spatiale nationale sud-africaine (SANSA). La Russie s’était récemment proposée pour acheminer ces deux astronautes via un vaisseau Soyouz.

